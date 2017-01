Samsung Galaxy S8 : une présentation le 29 mars et un lancement prévu pour avril ?

Dernière nouvelle : Samsungdevrait présenter le Galaxy S8 le 29 mars et non lors du MWC comme on a pu l’entendre. Le fabricant coréen suit de ce fait la même stratégie qu’avec ses anciens modèles. En effet, Samsung avait dévoilé le Galaxy S3 le S4 en dehors du salon du mobile de Barcelone.

Certaines rumeurs avaient d’abord annoncé une présentation lors de l’événement MWC. Si on sait désormais que ce ne sera pas le cas, d’après le leaker Ricciolo, le nouveau smartphone sera pourtant bien présent à l'événement. Samsung aurait en effet prévu de présenter le terminal à ses investisseurs en privé.



Si la présentation officielle se fera le 29 mars prochain dans la ville de New York, le lancement serait prévu pour la mi-avril. Plusieurs fuites ont déjà annoncé que le nouveau smartphone de Samsung serait lancé le 15, 17 ou 18 avril. Le Galaxy S8 sera vendu à un prix plus élevé que son prédécésseur. Une des raisons de cette hausse du prix est la qualité des matériaux utilisés. Le Samsung Galaxy S8 devrait se vendre à 849 dollars soit environ 795 euros.

