Snapchat collabore avec des géants de la télévision américaine

Lorsque l’on pense à Snapchat, on pense le plus souvent à ses photos et ses vidéos éphémères. Pourtant, la compagnie Snap est prête à passer à la vitesse supérieure en intégrant des shows TV à son application. Ce n’est pas la première fois que nous apprenons que Snap s’intéresse à un autre domaine que les photos et les filtres. D’après le Wall Street Journal, Snap serait en pleines négociations avec des géants de la télévision américaine. La compagnie aurait déjà signé des accords avec Discovery, A&E, NBCUniversal, NFL, et ABC.

Snap serait également en pourparlers avec les chaînes CBS et FOX. Un accord avec Scripps Networks Interactive (propriétaire de Food Network) pourrait également voir le jour très prochainement.



Snap voudrait développer avec les médias de la télé des contenus exclusifs. Il s’agira de vidéos d’une durée de 5 minutes maximum. Ces shows exclusifs permettront de diversifier les contenus de l’application Snapchat afin de retenir les jeunes utilisateurs.



>>> Lire aussi : Snap après les lunettes, le drone?