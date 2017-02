Snapchat introduit les QR codes pour les sites internet

Après un nouveau design,Snapchat lance une nouvelle mise à jour avec une fonctionnalité supplémentaire qui est au rendez-vous. L’application remet l’utilisation des QR codes en avant puisqu’il va désormais être possible de créer des Snapcodes à partir des liens internet. Au sein de l’application, les Snapcodes servaient à identifier les utilisateurs. Un peu de la même façon, il est désormais possible de représenter un lien URL via un Snapcode. Snapchat a lancé cette nouvelle fonctionnalité afin de faciliter le partage de contenus à l’intérieur du réseau social.



Pour créer un Snapcode et le relier à une adresse web, il suffit d’aller dans les paramètres de Snapchat sous la rubrique « Snapcode ». Sélectionner ensuite « créer un Snapcode » puis coller le lien URL. Vous pourrez enfin associer une image avec ce nouveau Snapcode. La nouvelle fonctionnalité est disponible sur iOS et Android. Toutefois, sur les appareils Android elle est encore à la version bêta.

>>> Lire aussi : Snapchat se refait une beauté et lutte contre les fausses informations