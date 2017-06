Snapchat lance Snap Map, l’outil qui permet de localiser ses amis

Snapchat lance une nouvelle fonctionnalité baptisée Snap Map. Désormais, les utilisateurs pourront consulter les snaps en fonction de leur localisation grâce à une carte. Snap Map permet également d’avoir accès à une carte qui localise les différents snaps qui ont été pris dans les dernières 24 heures y compris ceux de vos amis qui sont indiqués par leurs avatars. La fonctionnalité permet donc de localiser ses amis et de savoir où ils se trouvent à un moment donné. Il sera donc plus facile pour l’utilisateur de les rejoindre à un événement ou à un concert par exemple. Il est également possible de leur envoyer un message individuel ou groupé.

Il est également possible d’utiliser Snap Map pour consulter les Snaps du monde entier un peu à la façon Périscope. Les lieux où beaucoup de Snaps auront été partagés seront indiqués par une icône en forme de flamme.

Pour accéder à Snap Map, il suffit d’aller dans l’espace caméra de l’application et de bouger ses doigts sur l’écran comme pour dézoomer. On peut choisir d’être vu par les autres contacts ou non grâce à un mode « fantôme ».

Snap Map devrait être bientôt disponible via une mise à jour suriOSet Android.



>>>>>>>>> Lire aussi : Skype se met aussi à copier Snapchat