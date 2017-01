Snapchat se refait une beauté et lutte contre les fausses informations

La semaine dernière Snapchat avait annoncé une nouvelle mise à jour. Après une phase de test bêta, la mise à jour est actuellement en train de se déployer sur les smartphones Android et iOS. Elle apporte avec elle une nouvelle barre de recherche, un nouveau design et des outils contre les fausses informations. Le gros changement de cette mise à jour est l’apparition d’une barre de recherche intégrée située en haut de la caméra. Celle-ci facilite l’accès aux conversations avec ses amis ou en groupe. Les « Stories » de vos contacts ou des marques apparaitront également dans cette fameuse barre.



Snapchat a profité de sa mise à jour pour s’offrir un nouveau look. Les écrans sont désormais présentés sous forme de cartes, ce qui permet de naviguer entre les différentes animations de manière plus fluide. La mise à jour introduit également les avatars Bitmojis que Snapchat a racheté. Ce sont désormais ces avatars personnalisés qui apparaitront dans la fenêtre de conversation.



Enfin, en plus d’avoir revu son design, Snapchat profite de sa nouvelle mise à jour pour lutter contre les fausses informations. Désormais, Snapchat se réserve le droit d’interdire des images ou des titres qui manquent de valeur éditoriale. Ceci permettrait d’avoir plus de contrôle sur le contenu publié dans Discover et leur véracité.

