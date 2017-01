Le Snapdragon 835 dope la batterie et son temps de charge

D’après une fuite révélée par le blogueur américain Evan Blass, le successeur du chipset mobile Snapdragon 821 (que l’on retrouve dans le Oneplus 3T, le Zenfone 3 deluxe, le Google Pixel, le Xiaomi 5S…) devrait grandement améliorer la durée d’autonomie et la vitesse de charge de la batterie.



La nouvelle puce devrait consommer 40% moins d’énergie que les précédentes générations et verra ses performances augmentées de 27%, le tout pour une taille réduite de 30%. Le SnapDragon 835 proposera une combinaison entre un processeur Qualcomm’s Kryo 280, une puce graphique Adreno 540 et un processeur de signal digital Hexagon. On attend donc un rendu 3D 25% plus rapide et 60 fois plus de couleurs comparées au SnapDragon 820.



Le gain en puissance du processeur devrait permettre une expérience de réalité virtuelle plus fluide et lisse, réduisant les temps de latence du tracker de mouvements. Une meilleure qualité audio, avec un son plus immersif, est aussi attendue. Ce nouveau processeur devrait adapté aussi aux vidéos 4K et à l’autofocus pour les photos. Le Snapdragon 835 comportera un nouveau modem Snapdragon X16 LTE, permettant des téléchargements annoncés 10 fois plus rapides, un débit de 1Gbps est espéré.



On ne sait pas encore quels téléphones bénéficieront de cette nouvelle puce, mais sa taille réduite permettra probablement des batteries plus larges et plus performantes, une épaisseur de téléphone réduite et surtout apparemment des performances qui valent le détour. De nouveaux smartphones alimentés par le Snapdragon 835 devraient apparaître courant 2017.