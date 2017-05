Snapheart, le brassard de sport connecté

Les objets connectés à destination des sportifs représentent un marché considérable qui a notamment fait la fortune de Fitbit, Jawbone, Sony ou Withings. La startup française Shapeheart entend connaître le même succès avec un produit à l’adresse des coureurs dont 63 % emportent leur smartphone durant leur activité.

Le brassard de sport connecté Shapeheart a principalement deux fonctions. D’une part, il sert à fixer facilement le smartphone dans une pochette aimantée et amovible. Le téléphone se situe ainsi à porter de main et le coureur pourra à tout moment régler sa playlist, recevoir des appels ou répondre à un message. D’autre part, Shapeheart intègre un ensemble de capteurs optiques placés au niveau du biceps. Selon la startup, ils détectent la fréquence cardiaque avec plus de précision que les montres connectées actuelles. Les données sont transmises au smartphone par connexion Bluetooth. Et presque toutes les applications de santé sous Android et iOS sont compatibles avec ce brassard de sport connecté. Enfin, l’autonomie est de 25 heures à partir d’une charge complète.

> > > Lire aussi Montres et bracelets connectés : comment choisir ? Lequel acheter ?

Shapeheart fait actuellement l’objet d’une compagne de financement participatif sur Kickstarter. La startup a atteint 24 000 $ sur son objectif de 38 000 $. L’unité coûte 59 € pour les backers et 109 €, une fois que le produit sera lancé. Les premières livraisons sont prévues pour octobre 2017.