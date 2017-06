Le meuble robotique du MIT bientôt dans votre salon ?

Ori – One Room. À Hundred Ways

Le projet CityHome du MIT prend maintenant forme et répond au nom d’Ori Systems. En apparence, il s’agit d’une grande armoire en bois, mais le meuble dispose des dernières technologies dans le domaine de la robotique.

Ori Systems est un meuble à tout faire idéal pour les petits appartements. Il suffit notamment d’appuyer sur un bouton pour voir le lit glisser à l’intérieur de l’armoire. Quand il faut libérer plus d’espace pour le bureau, une simple pression permet de déplacer le meuble dans un coin de la pièce. Mais il est également possible de contrôler Ori Systems par la voix puisqu’il est compatible avec Alexa. Enfin, les commandes de l’armoire sont aussi accessibles à partir de l’application dédiée.

Le meuble est disponible en précommande à 10 000 $, mais uniquement pour les grandes entreprises basées dans certaines villes du continent américain : San Francisco, Boston, Washington, Miami, New York, Seattle, Chicago, et Columbus. Ori Systems a connu quelques changements depuis le lancement du projet mère, CityHome. À l’origine, les concepteurs avaient choisi des commandes gestuelles. Mais les premiers tests chez Airbnb ont poussé l’équipe a abandonner cette option. La nouvelle version leur a donné plus de satisfaction.

