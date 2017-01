Sony va bientôt déployer Android Nougat sur ses TV

Nous avons récemment appris que Sony allait déployer Android Nougat sur son Xperia X. En plus des smartphones, il semble que la société japonaise soit également prête à effectuer la mise à jour sur ses téléviseurs. C’est une bonne nouvelle pour les utilisateurs puisque Android Nougat va bientôt débarquer sur les Android TV de Sony. Les gammes TV 2015, 2016, mais également sa toute nouvelle gamme 2017 seront concernées. Ainsi la série ZD9, la série la plus récente des téléviseurs Sony embarquera très prochainement la dernière mise à jour du système d’exploitation.



Cette mise à jour vers Android Nougat 7.0 va apporter de nouvelles fonctionnalités telles que la fonction picture-in-picture, la gestion de plusieurs comptes, le moteur 3D Vulkan, le multitâche et le support HDR. De plus, les utilisateurs seront ravis puisqu’elle permettra également de corriger quelques bugs. Sony ne serait pas le seul à déployer Android Nougat sur ses téléviseurs puisque Nvidia a décidé d’effectuer la mise à jour sur sa Shield Android TV.

