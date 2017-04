Sony annonce l’Alpha 9 : un plein format impressionnant

Sony | α | α9 - Product Feature

Sony veut concurrencer Canon et Nikon avec l’Alpha 9, un appareil photo qui s’adresse aux professionnels. Pour y arriver, le constructeur est parti sur de nouvelles bases. Le processeur, le système AF et l’obturateur ont été revus afin de gagner en rapidité et séduire les photographes exigeants, notamment les amateurs d'images de sport.

L’Alpha 9 dispose d’un système de stabilisation 5 axes, d’une connectivité Ethernet, d’un double emplacement pour carte SD et d’un capteur Exmor RS CMOS de 24,2 mégapixels avec une mémoire DRAM intégrée. Selon Sony, ce capteur rétroéclairé accélèrerait de deux fois le temps de traitement des données d’autant plus que l’appareil est équipé d’une nouvelle puce baptisée Bionz X. D’autre part, l’Alpha 9 utilise un obturateur mécanique et électronique qui rend possible le déclenchement silencieux. La vitesse d’obturation de l’appareil photo peut atteindre 1 / 32 000 s tandis que la prise de vue en continu permet d’avoir 20 images par seconde. La rafale est cependant limitée à 241 RAW.

Désormais, la visée électronique est plus fluide et le calcul de l’autofocus se fait à 60 fois par seconde. En outre, l’appareil établit un record en intégrant 693 points pour l'autofocus. Côté autonomie, l’Alpha 9 peut compter sur une batterie de 2 280 mAh. Cet appareil photo capable de filmer en 4K arrivera au mois de juillet à 5 300 €.

