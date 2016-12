Sony annonce son bridge H350

La Sony HX350 arrivera sur le marché en janvier prochain. Cet appareil photo bridge reprend les grandes lignes de la fiche technique de son prédécesseur. La principale différence se situe au niveau de la vidéo qui passe de 720p HD à 1080p Full HD.

Un appareil similaire au HX400V

Le constructeur japonais a fourni plus de détails sur le HX350 et on peut dire qu’il ressemble beaucoup au précédent modèle de la gamme, aussi bien sur le plan du design que des spécifications techniques. Les potentiels acheteurs retrouveront ainsi le zoom optique 50x allant de 24mm à 1200mm, la technologie SteadyShot destinée à lutter contre les vibrations ainsi que la résolution de 20.4 Mpx. De même, l’écran arrière de 3 pouces et son petit viseur électronique intégré sont également présents.

La disponibilité d’une meilleure qualité vidéo constitue la véritable différente entre les deux appareils. La HX 350 atteint ainsi que qualité de 1080p Full HD alors que son prédécesseur plafonnait au 720p HD. Certains observateurs ont espéré une qualité 4K mais la firme nippone n’a pas encore sauté le pas sur cette gamme.

En somme, Sony a introduit une mise à jour mineure et les détails techniques ressemblent beaucoup à ceux du HX400V. Pour information, le HX350 sera disponible à partir de janvier prochain et il coutera 450€.

