Sony a une montre avec écran électronique réservée au Japon

FES Watch U

Sony donne suite à la FES Watch, sa montre e-paper qui a vu le jour sur la plateforme de crowdfunding japonais Makuake. La FES Watch U reprend ainsi le design minimaliste de sa prédécesseure, mais diffère par le cadran et le bracelet.

La FES Watch U dispose désormais d’une bordure en métal alors que le bracelet comporte un écran e-ink. Sony propose ainsi plus d’options de personnalisation aux utilisateurs avec l’application FES Closet qui regroupe plusieurs thèmes. Selon le constructeur, le catalogue connaîtra de nouvelles contenus chaque mois. Mais il est toujours possible de définir un thème à partir d’une photo. Le cadran comme le bracelet afficheront ainsi en noir et blanc, donnant à la FES Watch U un nouvel aspect. Si la FES Watch était équipée d’une pile bouton, cette nouvelle version propose une batterie rechargeable d’une autonomie de 3 semaines.

Elle est vendue dans plusieurs boutiques de mode à Tokyo. Le site de financement participatif, First Flight, de Sony propose également les deux modèles de la FES Watch U. La version « premium black » est proposée à 60 000yens (544 $) tandis qu’il faudra compter 46 000 yens (417 $) pour avoir une finition en acier ordinaire avec une sangle noire ou blanche.

> > > Lire aussi Apple Watch : plus fort que l'Oled, le micro-LED