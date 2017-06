[Promo] La PS4 Pro + 3 jeux pour 400 €

Cette offre de la Fnac propose la dernière console Sony, la Playstation 4 Pro, accompagnée de trois jeux à seulement 399,99 € (au lieu de 539,79 €).

La PS4 Pro est équipée d'un disque dur de 1 To et d'un simple lecteur Blu-ray, contrairement à la Xbox One S qui est dotée d'un lecteur compatible avec les Ultra HD Blu-ray (4K). Toutefois, la nouvelle console est plus puissante que la première Playstation 4, ce qui lui permet de faire fonctionner des jeux en 4K et d'offrir une meilleure expérience visuelle aux amateurs de réalité virtuelle.

Les jeux fournis sont Horizon : Zero Dawn, For Honor et WipeOut. En bonus, vous pouvez également bénéficier d'un prix réduit sur Tekken 7 (29,99 € au lieu de 56,99 €)..

