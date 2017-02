Sony Xperia : filmer en Full HD à 1000 ips avec son smartphone

A l’occasion de la Solid-State Circuits Conference (ISSCC), Sony a présenté un nouveau capteur photo mobile de 21,2 mégapixels capable de filmer en 1080p à 1000 images par seconde. Un super ralenti, huit fois plus rapide que leur précédent capteur, le Sony IMX318, embarqué dans le haut de gamme Xperia X Performance.

Mais outre ce slow motion, le nouveau capteur de Sony est aussi en mesure de diminuer grandement la distorsion du plan focal. Dans les faits, un objet en mouvement rapide ne subit pas de déformation lorsqu’il est capturé avec ce capteur. Pour parvenir à ce résultat, Sony a mis au point une conception triple couche. 128 Mo de mémoire vive ont été intercalés entre le capteur CMOS et le circuit électronique. Une installation qui agit comme une mémoire tampon, laquelle fluidifie le travail des composants.



En signant ce capteur performant, Sony tient un bon argument pour revenir dans la course. Jusqu’alors, Samsung et Apple lui damaient le pion, ses smartphones ne brillant pas sur le plan photo. Ce capteur devrait vraisemblablement être intégré dans le prochain Xperia X…