Sony : des smartphones à écrans OLED pour 2018 ?

A l’occasion du CES à Las Vegas, Sony a présenté ses toutes premières TV écran OLED. Il semblerait que la société veuille étendre sa technologie aux smartphones également.



D’après un rapport publié par Nikkan, Sony pourrait bien préparer des smartphones à écran OLED pour 2018. Cela concerna du moins les flagships de la marque. Sony n’est pas le seul à parier sur la technologie OLED. Apple pourrait également utiliser l’écran OLED sur son nouvel iPhone. Toutefois, si Sony prépare un lancement en 2018, Apple sera précurseur puisque l’iPhone avec écran OLED serait prévu pour cette année.



Tout comme son concurrent Apple, Sony avait jusqu’à présent, utilisé la technologie LCD pour équiper ses smartphones. Toutefois, la technologie OLED permettrait de proposer des noirs plus profonds et une économie en énergie.



De plus, d’après d’autres rumeurs, en plus d’être équipés d’un écran OLED, les prochains smartphones de Sony en 2018 pourraient également posséder un processeur d’une meilleure qualité ainsi qu’une meilleure autonomie.



Ces informations sont toutefois à prendre avec du recul. Sony n’a encore rien déclaré et il faudra patienter encore un moment avant d’avoir la confirmation.

