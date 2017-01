PS4: Sony a besoin de joueurs pour tester sa nouvelle mise à jour

Sony prépare actuellement une nouvelle mise à jour pour la Playstation 4 et demande à ses utilisateurs d’y participer. La société a en effet annoncé qu’une inscription a été ouverte pour que les utilisateurs volontaires puissent tester en avant-première la mise à jour. Les utilisateurs de Playstation 4 intéressés peuvent s’inscrire pour tenter leur chance. Les inscriptions se sont ouvertes depuis le 12 janvier et vous avez la possibilité de vous inscrire jusqu’au moment du lancement de la version bêta, soit début février. Seules les personnes âgées de 18 ans et plus peuvent participer au programme.

Le simple fait de s’inscrire ne garantit pas le fait que vous soyez sélectionné. Sony se réserve le droit d’accepter un nombre limité de volontaires. Si vous avez la chance d’être sélectionné, Sony vous enverra alors un email avec toutes les instructions à suivre pour pouvoir télécharger le logiciel en bêta.



Ce n’est pas la première fois que la compagnie fait appel à son public pour tester une nouvelle mise à jour. À noter que les participants peuvent revenir à la version antérieure à n’importe quel moment.



>>>>>> Lire aussi : PS4 Slim : une couleur glacier blanc pour passer l'hiver