Réalisez des photos de pro avec le Sony Xperia XZ Premium

Pour son nouveau smartphone haut de gamme, Sony a particulièrement soigné le module photo. Objectif lumineux, autofocus rapide, respect des couleurs… Autant d’atouts qui séduiront le photographe amateur le plus exigeant.





Profitez de l’heure dorée

L’aube et le crépuscule sont propices à la réalisation des plus beaux clichés. Et ce n’est pas valable uniquement pour la photo de paysage. En ville, les premières lumières du jour permettent de capturer le moindre détail dans les ombres, sans risquer une surexposition des zones les plus éclairées. C’est l’occasion de saisir les teintes chaudes si particulières, et l’immense richesse des dégradés. Surtout si, comme ici, le capteur de l’appareil photo et le logiciel de traitement des images se révèlent suffisamment précis pour restituer fidèlement les couleurs, sans ajouter de saturation excessive qui nuirait au naturel de la scène. Notez qu’aux beaux jours sous nos latitudes, vous ne disposez que de quelques minutes pour profiter de la lumière matinale tant le soleil grimpe vite dans le ciel. En contrepartie, vous avez bien plus de temps pour capter les ambiances crépusculaires. Et, bien sûr, en hiver, c’est le contraire.

Osez les cadrages atypiques

Tous les sujets se prêtent à la photo. Mais il n’est pas toujours évident de trouver le bon angle de vue. Cette vieille voiture méritait un joli cliché, mais, quel que soit le cadrage choisi, ça ne collait pas.

Pas question de la photographier en entier, l’environnement ne s’y prêtait pas, d’autant que nous souhaitions souligner le côté vintage du véhicule. Nous avons donc préféré nous concentrer sur les détails, ici la marque, l’emblème et le capot, qui rendent le sujet immédiatement identifiable. Mais pour que l’image soit plus graphique, nous avons opté pour un cadrage incliné. De cette manière, nous soulignons les lignes verticales et horizontales de la calandre de chrome. En outre, l’arrondi du capot forme un X avec la ligne qui le traverse par le milieu. Lorsque vous photographiez des détails, n’hésitez pas à incliner l’appareil jusqu’à trouver le bon équilibre entre les différents éléments de la composition. N’hésitez pas à utiliser la règle des tiers pour vous guider.





Quand les détails montrent l’essentiel

La matière, les textures, les formes constituent un terrain de jeu inépuisable. Regardez autour de vous, et vous découvrirez à quel point les détails d’un objet se révèlent parfois bien plus intéressants que l’objet pris dans son ensemble. Cette porte par exemple suffit à imaginer l’état de délabrement de la maison qui, par ailleurs, ne présente guère d’intérêt esthétique. Notez comme l’objectif de l’appareil a su capturer la richesse des textures, notamment au niveau du chambranle. Afin de souligner encore la vétusté de l’édifice, nous avons converti l’image en noir et blanc, à l’aide du module de retouche intégré au Sony Xperia XZ, et ajouté du contraste.