Overlord, un manga au pays des MMORPG

Le manga retrace l’histoire de Momonga, un nécromancien mort-vivant de niveau 100 qui vit dans Yggsdrasil, un célèbre MMORPG très joué dans le futur. Cependant, le jeu doit prendre fin et il se décide à attendre l’arrêt des serveurs. Mais au lieu de retourner dans le monde réel, il se retrouve dans un nouvel univers où les personnages non jouables ont une conscience. Toujours aussi puissant, Momonga a le sort d’un jeu entre ses mains.

Ce genre de scénario a fait ses preuves avec le succès de Log Horizon et Sword Art Online. Mais pour Overlord, le personnage principal n’est pas un héros, mais plutôt un antihéros qui a comme objectif la conquête d’un nouveau monde. Le seigneur maléfique Momonga était le chef d’une des guildes les plus redoutables de son ancien jeu et sa magie opère toujours dans le monde qui s’offre à lui. Va-t-il soumettre les êtres ou créer un nouveau royaume qui sera meilleur ?

>>> Lire aussi Le Japon a droit à sa Kindle Paperwhite spéciale manga

En tout cas, les dessins restent fidèles à l’univers du manga et le lecteur suit le personnage depuis son ascension au pouvoir jusqu'à à sa décision finale. Le tome 1 sortira le 20 janvier pour 7,99 € aux éditions Ototo tandis que le tome 2 sera disponible le 17 mars.