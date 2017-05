Double banco pour SpaceX : atterrissage de Falcon 9 après le lancement d’un satellite militaire

SpaceX a encore réussi une nouvelle performance. La société d’Elon Musk a réussi le lancement et l’atterrissage de sa fusée Falcon 9 après avoir lancé son premier satellite militaire. Hier à 7H15 (heure locale), la fusée Falcon 9 a décollé depuis la base de Cap Canaveral en Floride. Elle transportait notamment son premier satellite militaire. En 2015, l’agence avait en effet reçu l’autorisation de lancer des satellites pour l’Air Force. Il s’agissait donc d’un lancement national, mais très peu de détails sont connus en ce qui concerne cette mission.

Après avoir lancé le satellite militaire, SpaceX a réussi à faire atterrir le premier étage de sa fusée sur le sol. Celle-ci a d’ailleurs atterri près de la base de lancement. Ce n’est pas la première fois que SpaceX lance et fait atterrir une de ses SpaceX. En effet, c’est la quatrième fois que l’agence réussit à faire atterrir sa fusée sur le sol. En plus de ce nouvel exploit, il est possible de voir la fusée Falcon 9 redescendre sur Terre avant d’atterrir. En effet, une caméra a filmé en direct une partie de la descente de la capsule.



>>> Lire aussi : SpaceX a retrouvé une de ses capsules perdues