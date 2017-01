SpaceX va lancer en janvier une nouvelle fusée Falcon 9

Depuis septembre dernier et l’explosion spectaculaire de sa fusée Falcon 9, SpaceX ne voulait certainement pas abandonner et avait jusqu’à aujourd’hui mené des investigations avec des agences fédérales pour savoir pourquoi un tel accident était survenu. La firme d'Elon Musk va donc reprendre son programme dans quelques jours.



SpaceX devrait donc lancer sa fusée le 8 janvier à partir de la base militaire américaine de Vandenberg Air Force, non loin de Los Angeles. A son bord, la fusée Falcon 9 aura 10 satellites de télécommunication de la société Iridium et la FAA (Federal Aviation Administration) devrait donner son feu vert cette semaine.



L’explosion en septembre dernier sur la base de lancement mythique de Cape Canaveral avait notamment causé de nombreux dégâts sur le site et les investigations menées ont apporté la conclusion que cette explosion était due à un problème technique dans le système de carburant.



Pour le moment, SpaceX n’a pas prévu de retourner à Cape Canaveral pour le lancement de ses fusées, mais devrait utiliser en Floride le site Kennedy Space Center pour le prochain lancement cette année. Selon certaines sources dont CBS News, ce prochain vol à partir du Kennedy Space Center devrait être un vol commercial et le suivant devrait même avoir pour objectif d’emmener un équipage à la Station Spatiale Internationale ISS.