SpaceX se remet de son accident et accélère les lancements

La société sous contrôle du milliardaire Elon Musk se remet peu à peu de l’accident survenu en septembre dernier. L’explosion avait détruit un satellite israélien Spacecom et a également endommagé la plateforme de lancement situé à Cap Canaveral. Depuis, la fusée phare Falcon 9 a repris du service en transportant 10 satellites de la société de télécommunications Iridium. Dernièrement, un nouveau test a eu lieu le 30 janvier. Et l’entreprise s'est décidé à passer à la vitesse supérieure après la construction de son nouveau site basé à Floride.

Des activités en expansions

Il faut dire que SpaceX est l’une des sociétés certifiées pour transporter les satellites militaires de l'US Air Force. Elle a également signé un contrat avec la NASA pour faire la navette entre la station spatiale internationale et la Terre fin 2018. Ce n’est donc pas surprenant que SpaceX cherche à augmenter la fréquence de ses lancements de Falcon 9. Le nouveau site en construction au nord de Cap Canaveral est l’un des moyens pour atteindre cet objectif. « Nous devrions lancer toutes les deux ou trois semaines », a déclaré le président de SpaceX, Gwynne Shotwell, à Reuters lors d'une interview accordée lundi.

D’autre part, la réparation du site endommagé est déjà en cours et devrait coûter « beaucoup moins de la moitié » d'une nouvelle plateforme de lancement. Et dans le long terme, un site de lancement au Texas verra également le jour. Mais malgré la modification de la turbopompe du Falcon 9, les problèmes de fissures et de sécurités sont toujours au cœur des préoccupations.

