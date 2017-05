Un speedrunner termine Prey en moins de 20 min

Bethesda a sorti son jeu de tir à la première personne Prey le 5 mai. Le titre est ainsi très récent, mais cela n’a pas empêché un speedrunner du nom de DraQu de le finir en moins de 20 minutes alors que Bethesda avait prévu un gameplay de 20 à 30 heures. DraQu a filmé son exploit dans une vidéo d’une demi-heure qui a fait sensation sur la toile. Avant de la visionner, il faut savoir qu’elle comporte des spoilers.

Prey (2017) Speedrun in 19:34 [World Record]

Talos I est une station spatiale envahie par des extraterrestres hostiles et redoutables. Si de nombreux joueurs cherchent à éviter les pièges et à exploiter les brèches, le speedrunner a très vite trouvé une faille dans la conception du jeu. Il peut ainsi contourner les obstacles et s’épargner des combats pénibles. En outre, DraQu a exploité le canon GLOO afin d’évoluer en dehors de l’environnement du jeu. On ne sait pas si le développeur Arkane Studios a apporté des correctifs alors que cette arme est l’une des premières à garnir l’arsenal d’un joueur. Elle est placée à côté du corps inanimé de Veer Singh une fois arrivée dans la Neuromod Division.