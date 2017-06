Sphero veut développer des robots intelligents qui vous assistent à la maison

La compagnie Sphero compte bien introduire des robots intelligents dans la plupart des foyers. La société va d’ailleurs créer une nouvelle filiale entièrement dédiée à ce projet. Lorsque l’on parle de Sphero, on pense souvent aux jouets connectés. La compagnie est en effet plus connue pour avoir développé les robots-jouets tels que l’adorable BB-8 ou plus récemment le Flash McQuenn de Cars 3.

Toutefois, Sphero compte miser son avenir sur les robots intelligents également. C’est pourquoi la compagnie a décidé de transformer sa division dédiée à la robotique en une nouvelle société nommée Misty Robotics. Le but de Misty Robotics est de proposer des robots intelligents pour accompagner au quotidien les utilisateurs dans leurs foyers. Ces robots seraient en quelque sorte un assistant, un ami ou même un membre de la famille.

D’après TechCrunch, la compagnie aurait prévu de commencer la production de son premier produit dès l’année prochaine. En attendant, Misty Robotics a seulement dévoilé une image que l’on peut voir ci-dessus.



