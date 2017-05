Spider-Man Homecoming : un trailer fait le lien avec Civil War

Ce mercredi, Sony et Marvel ont dévoilé la dernière bande-annonce de leur prochain film de super-héros, Spider-Man Homecoming. Un trailer qui s’attarde essentiellement sur la découverte de ses nouvelles capacités.

Déjà vu dans Captain America Civil War aux côtés de Captain America ou Iron Man, Spider-Man aura droit, dès le 12 juillet prochain, à son propre film intégré dans l’univers Marvel au cinéma. Après plusieurs teasers et bandes-annonces, c’est une nouvelle vidéo qui a été mise en ligne ce mercredi par Sony Pictures sur YouTube. On peut y découvrir comment Peter Parker, interprété par Tom Holland, appréhende ses nouvelles capacités et les possibilités du costume qui lui a été offert par Iron Man, comme les différents types de toiles qui peuvent être déployées par ses lanceurs fixés aux poignets.

La bande-annonce permet également de faire le lien avec le rôle de Spider-Man dans Civil War. On découvre ainsi un Peter Parker espiègle qui avait posé une caméra afin de pouvoir filmer la scène de l’aéroport dans le film de l’an dernier. On y voit également un unboxing du costume qui avait été offert par Tony Stark afin de permettre à Spider-Man d’affronter Captain America et de lui voler son bouclier dans la scène de combat.

Spider-Man Homecoming est réalisé par Jon Watts. On y retrouvera notamment Tom Holland dans le rôle de Spider-Man, Robert Downey Jr. dans celui d’Iron Man ou Michael Keaton interprétant le méchant, Le Vautour. Le film sortira en salles le 12 juillet dans l’hexagone.