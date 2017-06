Spider-Man Homecoming : Stan Lee présent dans le dernier trailer

Ce week-end, à l’occasion du deuxième match de la finale de la NBA, Sony Pictures a dévoilé une nouvelle bande-annonce pour son prochain film de super-héros,Spider-Man Homecoming.

A un mois de sa sortie en salles, Sony Pictures accentue la promotion autour du retour de Spider-Man au cinéma. Après une bande-annonce dévoilée fin mai, c’est une nouvelle vidéo qui a été diffusée par le studio lors de la finale de la NBA, aux États-Unis. Alors que le précédent trailer faisait le lien entre le film et l’apparition de Spidey dans Civil War, celle-ci s’attarde davantage sur le costume et les capacités de Peter Parker.

On peut ainsi découvrir une sorte d’animation du costume de Spider-Man, conçu par Tony Stark, lorsque Peter Parker le revêt. On apprend également que le costume dispose de 576 combinaisons possibles de lanceurs de toile. La bande-annonce raconte également comment Spider-Man va d’abord tenter de lutter contre la criminalité locale, au sein même de New York, qu’il s’agisse de braqueurs de banques ou de petits délinquants, avant de faire face à un ennemi plus important, Le Vautour. Enfin, cette bande-annonce permet d’apercevoir un personnage récurent des productions Marvel, Stan Lee, le co-créateur du personnage avec Steve Ditko en 1962.

Le film Spider-Man Homecoming sortira en France le 12 juillet prochain. Il est mis en scène par Jon watts, à qui l’on doit déjà Clown ou Cop Car, avec Tom Holland, Robert Downey Jr., Michael Keaton, Jon Favreau ou Marisa Tomei.