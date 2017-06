Spider-Man Homecoming se dévoile grâce à de nouveaux extraits

Dans un peu plus de deux semaines sortira en salle le « très attendu » Spider-Man Homecoming. Très attendu, car le film marque la réconciliation entre Sony (qui détient les droits de Spider-Man au cinéma) et Marvel Studios (qui a réalisé le film). Afin de nous faire patienter jusque là, la production nous livre une nouvelle bande-annonce du film qui dévoile plusieurs extraits du film.



Cette bande-annonce est un peu inhabituelle puisqu'elle nous livre différents extraits complets du film : on y voit Ned Leeds (Jacod Batalon), qui apprend fortuitement la double identité de son meilleur ami Peter Parker (Tom Holland). On y aperçoit également le super-héros et son comparse invités à une grosse soirée. Le film semble faire la part belle aux « années lycées » de Peter Parker et à ses mésaventures pour se faire une place parmi les autres élèves.



Le film devrait se dérouler peu de temps après Captain America Civil War, dans lequel Tom Holland incarnait déjà le Monte-en-l'air, mais dans lequel il n'apparaissait finalement que très peu. Cette fois, Spider-Man sera au centre de l'intrigue, et va devoir affronter Le Vautour, tout en apprenant le dur métier de super-héros sous la houlette d'Iron Man (Robert Downey Jr).



Rendez-vous le 12 juillet prochain pour découvrir Spider-Man Homecoming dans les salles obscures françaises.





