Spider-Man Homecoming : on connaît enfin la future armure d'Iron Man

Si Spider-Man sera bien évidemment le héros de Spider-Man Homecoming, on y verra d’autres personnages de l’univers Marvel, à commencer par Iron Man. Ce lundi, le fabricant de jouets Hot Toys a d’ailleurs dévoilé les visuels de la prochaine armure de Tony Stark.

À chaque film de la saga Marvel une nouvelle armure pour Iron Man. Si on a fini par perdre le compte de leur numérotation, elles se veulent systématiquement plus évoluées, plus puissantes, mais surtout avec des designs systématiquement différents. Spider-Man Homecoming, prévu pour le 12 juillet prochain, n’échappera pas à la règle. On retrouvera en effet Robert Downey Jr. dans le rôle du milliardaire Tony Stark. Celui-ci va servir de mentor à Peter Parker afin de l’inciter à devenir un super-héros.

Ce lundi, le fabricant de figurines Hot Toys a dévoilé le design de la nouvelle armure d’Iron Man, baptisée « Mark XLVII », soit la version 47. Contrairement aux versions précédentes, cette armure mettra largement en avant les couleurs argentées et non plus essentiellement le rouge et le doré, couleurs fétiches de Tony Stark depuis le premier Iron Man, en 2008. Un design qui, comme le rappelle le site io9, n’est pas sans rappeler l’armure d’Iron Man dans la série de comics Ultimates. La figurine mesure 30 cm et intègre un total de 28 ampoules LED.

Spider-Man Homecoming sortira au cinéma le 12 juillet prochain. Le film est réalisé par Jon Watts, avec Tom Holland (Spider-Man), Robert Downy Jr. (Iron Man) ou Michael Keaton (Le Vautour). D’ici là sortira en salles, dès demain, un autre film du studio Marvel, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2.

