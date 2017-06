Spider-Man Homecoming : le comédien Tom Holland annonce un troisième film

Interrogé ce mercredi par nos confrères d’Allociné, Tom Holland, qui incarne le nouveau Peter Parker au cinéma, a annoncé ce mardi qu’un total de trois films était prévu pour Spider-Man.

>>> Super-héros : les 33 films prévus jusqu'en 2020

C’est le 12 juillet prochain que sortira en France le nouveau film de la saga Marvel. Pour la première fois, Spider-Man fera sa grande entrée dans l’univers Marvel aux côtés notamment d’Iron Man dans un film qui lui sera consacré, Spider-Man Homecoming. Le film fait suite à l’accord passé entre Marvel Studios et Sony Pictures en 2015 après l’échec du reboot de la série avec Amazing Spider-Man. Si l’on savait d’ores et déjà que Spider-Man Homecoming aurait droit à une suite, on a appris ce mardi que c’était une trilogie complète qui était prévue par Marvel et Sony.

A l’occasion d’une interview réalisée ce mardi, le comédien Tom Holland, qui incarne Peter Parker alias Spider-Man au cinéma, a en effet annoncé qu’un troisième volet était en préparation. « Il y a encore beaucoup d’espace pour permettre à Peter Parker et Spider-Man de grandir dans les deux prochains films. Il n’en a pas terminé à la fin de Homecoming et j’ai hâte de voir comment il va grandir et passer la puberté, j’imagine », a-t-il déclaré à partir de 8 minutes dans l’interview, diffusée en direct sur Facebook Live. Relancé pour savoir s’il parlait bien d’un film Spider-Man à part entière et non pas de son apparition prévue dans Avengers Infinity War, Tom Holland a confirmé : « Il y aura Spider-Man 2 et 3 ». « La principale différence avec les anciens Spider-Man c’est que désormais il fait partie de l’univers Marvel et qu’il a un objectif. Son objectif ultime est de faire partie des Avengers », a également annoncé le comédien de 21 ans.

Réalisé par Tom Watts, Spider-Man Homecoming sortira en salles le 12 juillet. On retrouvera notamment au casting Tom Holland, Robert Downey Jr, Marisa Tomei ou Michael Keaton.