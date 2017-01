Spider-Man : Miles Morales a droit à son propre film animé

Mile Morales, l'autre Spider-man, aura bientôt son propre film d'animation. Sony Pictures vient en effet de l'annoncer officiellement. Un premier essai avant d'intégrer le personnage à l'univers cinématographique Marvel (MCU) ?



Le film d'animation en question sera donc produit par Sony Pictures qui détient toujours les droits sur Spider-Man, malgré son entente avec Marvel Studios pour intégrer le personnage dans le MCU. Aucune date de diffusion n'a été pour l'instant annoncée, mais on sait déjà que seront aux commandes Phil Lord et Christopher Miller (La Grande Aventure Lego, 22 Jump Street et prochainement le spin-off Star Wars centré sur Han Solo). En outre, sous le masque de Spider-Man, on ne trouvera pas Peter Parker, mais Miles Morales. Si les lecteurs de comics connaissent déjà très bien le personnage, son portage sur grand écran est une grande première.



Apparu pour la première fois dans Ultimate Fallout #4 (août 2011), Miles Morales se voulait à l'origine le successeur de Peter Parker. Mais il n'officiait que dans l'univers Ultimate, un monde parallèle dans lequel Peter Parker est décédé. Tout comme le Spider-Man originel, il a été mordu par une araignée radioactive et a acquis des super-pouvoirs. Suite aux événements relatés dans Secret Wars (pour tout savoir des conséquences de cette saga, n'hésitez pas à jeter un œil à notre dossier Super-héros, costumes, sexe : tout ce qui va changer chez Marvel), le personnage a intégré l'univers classique et cohabite désormais avec le Peter Parker des origines (qui lui, est toujours en vie).



S'il a été question que Miles Morales soit le héros du film Spider-Man Homecoming, qui sortira le 12 juillet prochain en France, c'est finalement Peter Parker qui a été retenu. Verra-t-on Miles dans l'un des prochains films du MCU ? Pour l'instant, rien n'est moins sûr, mais les nombreux changements que Marvel a apportés à Spider-Man Homecoming (Tante May n'est plus une personne âgée, Ned Leeds est interprété par un acteur philippin-américain, Mary-Jane est absente du casting) laisse augurer que tout est désormais possible dans l'histoire du Monte-en-l'air.



