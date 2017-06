Sphero annonce un robot Spider-man qui n'arrête pas de parler

Sphero, le fabricant de jouets connectés, annonce la sortie prochaine d'un petit robot connecté à l'effigie de Spider-Man. Sa particularité ? Ce sympathique petit appareil n'arrête pas de parler et de faire des blagues.



Mesurant 21,5 cm de hauteur et 14,5 de largeur, ce petit Spider-Man pèse 680 grammes. Mais contrairement aux autres jouets high-tech de Sphero, celui-ci ne bouge pas : il se contente surtout de discuter, de blaguer dans tous les sens (comme le personnage des comics) et d'afficher des expressions. Compatible Android et iOS, les yeux de Spidey sont en réalité un petit écran LCD, qui affiche les expressions du super-héros. L'appareil est pourvu également d'un accéléromètre, qui permet de faire réagir le Monte-en-l'air lorsque vous le souhaitez, par exemple. Enfin, un petit capteur infrarouge permet à Spidey de détecter les mouvements aux alentours et de réagir en conséquence.

Spider-Man par Sphero.

Le Spider-Man de Sphero est disponible dès aujourd'hui sur le site officiel du fabricant et s'affiche au prix de 149,99 dollars. On pourra se le procurer en France à compter du 1er juillet prochain et pour le prix de 171,42 euros.