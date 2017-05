L'acteur du jeune Spiderman va jouer le jeune Nathan Drake d'Uncharted

L'idée d'un film Uncharted n'est pas nouvelle mais sa réalisation s'avère de plus en plus compliquée. Inspiré du jeu de Naughty Dog et sorti sur PlayStation, le film est bien sur les rails, mais son scenario a changé. Il a pris une autre direction s'éloignant de l'histoire du jeu vidéo. En effet, le long métrage sera un prequel de la saga. L’idée vient du PDG de Sony Pictures, Tom Rothman, inspiré par une séquence de Spider-Man.

> > > Lire aussi Les meilleures super-héroïnes au cinéma et à la télévision

Et c'est sans doute une demi surprise d'apprendre que la star de Spider-Man, Tom Holland, jouera ainsi le rôle du jeune Nathan Drake à l’époque où le chercheur de trésors a fait la rencontre de son ami voleur, Sullivan, pour la première fois. Comme le contexte du film change, Sony prévoit de recruter un autre scénariste pour lancer la franchise alors que Shawn Levy, à qui l’on doit La Nuit au musée et Stranger Things, restera à la réalisation. Une chose est sûre : les fans devront encore faire preuve de patience avant de voir Nathan Drake au cinéma.

C’est la quatrième fois que Sony Picture change de scénariste pour son film basé sur Uncharted. Les versions proposées par David Guggenheim, Eric Warren Singer et Joe Carnahan relèvent bien du passé.