Splatoon 2 : en 1080p et 60 FPS avec le dock de la Switch

Splatoon 2 - Salmon Run Demonstration - Nintendo E3 2017

Les possibilités de la Nintendo Switch se dévoilent peu à peu. L’entreprise a notamment présenté son service en ligne pour sa console. Elle a également attiré l’attention sur la capacité du dock de la Switch.

En effet, Nintendo a révélé une mise à jour technique de Splatoon 2. Si le jeu s’affiche en 720p sur la tablette de la Switch, la résolution passe à 1080p Full HD sur un téléviseur. La fluidité devrait également être au rendez-vous avec un taux de rafraîchissement de 60 images par secondes. L’information a été confirmée par Hisashi Nogami, le producteur du jeu. Pour de nombreux joueurs, il faudra ainsi attendre le 21 juillet 2017 pour profiter du graphisme de Splatoon 2.

Mais pour de nombreuses équipes de l’ESL et d’autres leagues, le gameplay et l’univers de Splatoon 2 ne présentent plus aucun secret. En effet, elles se sont affrontées pendant un tournoi officiel sur le stand de Nintendo au salon E3. Une bataille internationale gagnée par l’équipe américaine Deadbeat au détriment des Japonais du Dynameu.

> > > Lire aussi Gagnez une Switch en nettoyant votre boîte mail avec Cleanfox