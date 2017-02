Essayez Splatoon 2 sur Nintendo Switch dès le 24 mars

C’est une bonne nouvelle pour les fans de jeux Nintendo. Vous pourrez bientôt tester Splatoon 2 sur la toute nouvelle Nintendo Switch. La prochaine console de Nintendo devrait sortir le 3 mars prochain. En plus de jouer à d’autres jeux, ce sera également l’occasion d’essayer la démo du second titre de Splatoon. Ce week-end, Nintendo a en effet annoncé qu’une démo spéciale serait disponible sur la Switch en mars.



La démo de Splatoon 2 sera disponible entre le 24 et le 26 mars. Vous pourrez même jouer en ligne avec d’autres joueurs. Dans cette démonstration, quatre armes seront disponibles : le Splat Roller, le Charger et les deux nouveaux Splat Dualies (pistolets peinture).

Attention, la démo ne sera pas disponible en continu durant ce weekend. Les horaires des phases tests seront celles-ci :



♣ Vendredi 24 mars : de 20h à 21h

♣ Samedi 25 mars : de 4h à 5h, de 12h à 13h puis de 20h à 21h

♣ Dimanche 26 mars : de 4h à 5h et de 12h à 13h



La sortie officielle de Splatoon 2 est prévue pour l’été prochain.

>>> Lire aussi : Nintendo Switch : un abonnement annuel autour de 20 euros pour le online