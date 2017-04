Splatoon 2 arrivera sur la Switch le 21 juillet

Les calmars amateurs de paintball marqueront leur grand retour sur la Nintendo Switch cinq mois après le lancement de la console. Nintendo vient en effet d’annoncer l’arrivée de Splatoon 2 pour le 21 juillet marquant son intention de percer dans le monde des jeux vidéo de tir en vue à la troisième personne.

La première version de Splatoon a fait le succès de la WiiU en 2015. Elle propose une approche moins violente en réinventant le paintball d’une façon originale. Splatoon permet ainsi à des équipes de quatre de s’affronter afin de recouvrir toute la surface de leur couleur. Ce second volet reprend ce concept et le joueur se mettra toujours sous la peau d’un Inkling, un héros humanoïde pouvant se transformer en calmar. De nouvelles armes, trois Amiibo et plusieurs stages feront leur apparition sur Splatoon 2 en plus d’un mode de jeu coopératif qui s’appelle Salmon Run. Ce mode met en scène une équipe de quatre joueurs qui se retrouve face à une horde de poissons. Il faudra récupérer leurs œufs tout en évitant les petits pièges.

L’annonce de Splatoon 2 intervient après la présentation d’Arms, le jeu vidéo de combat en exclusivité sur la Nintendo Switch qui est attendu au second trimestre 2017.

