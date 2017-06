Spotify atteint les 140 millions d’utilisateurs

Spotify vient d’atteindre les 140 millions d’utilisateurs dans le monde. Le géant du streaming audio consolide ainsi sa place de leader sur le marché. C'est via Twitter que Spotify a annoncé avoir franchi le cap des 140 millions d’utilisateurs. C’est une augmentation fulgurante que connaît la compagnie suédoise. Parmi les 140 millions d’utilisateurs, on retrouve bien entendu les abonnés à la version payante, mais également ceux à la version gratuite.

Spotify s’impose comme le service de streaming audio le plus utilisé, loin devant son principal concurrent Apple Music qui ne comptait récemment "que" 27 millions d’utilisateurs. Spotify présente donc une avance considérable et celle-ci ne serait pas seulement due à la jeunesse de la plateforme d'Apple. Bien que fondé en 2006, Spotify aurait toujours une croissance plus rapide que ses concurrents. L’an dernier, à la même date, le service de streaming comptait 100 millions d’utilisateurs. Il a donc gagné 40 millions d’utilisateurs en un an.



Mais un nombre record d'abonnés ne garantit pas un énorme succès sur tous les points. Si Spotify connaît une croissance importante, la compagnie continue à perdre de l’argent. Face aux différents litiges qui impliquent certaines maisons de disques et artistes, il lui est difficile de trouver un modèle économique stable.



