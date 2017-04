Spotify développerait son propre appareil électronique

Spotify semble vouloir élargir son champ de compétences. Le service de streaming musical pourrait en effet développer son propre appareil connecté. C’est en tout cas ce que laissent deviner des offres d’emploi trouvées sur le site de l’entreprise. Le site « Zatz not funny » a en effet repéré des offres d’emploi intéressantes sur le site de la société. Dans une première offre, Spotify serait à la recherche d’un Senior Product Managerafin de développer une nouvelle catégorie de produit similaire à la montre Pebble, l’Echo d’Amazon et les lunettes Spectacles de Snapchat.

L’offre d’emploi ne donne pas plus de détails concernant ce fameux nouveau produit. On sait seulement qu’il sera sûrement connecté à Internet et qu’il sera fourni directement par Spotify. Cela suppose donc que la société n’aura pas recours à de la sous-traitance ni à du partenariat avec une autre compagnie. Une autre offre concernant le contrôle de la voix a également été repérée. Les deux offres sont peut-être liées au même projet. En effet, le développement d’un assistant virtuel pourrait être utile à un objet connecté.

D’après certaines rumeurs, Spotify pourrait développer un appareil en réinventant une sorte d’iPod. Le choix du produit n’est peut-être pas encore définitif et dépendra de la personne qui occupera le nouveau poste. Il faudra donc attendre plus d’informations de la part de Spotify quand la compagnie sera prête à communiquer.



>>> Lire aussi : Spotify à 4,99€/mois pour les étudiants