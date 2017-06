Spotify vous laisse créer des playlists entre amis dans Facebook Messenger

Spotify vient d’annoncer une nouvelle fonctionnalité baptisée « Group Playlists ». Le service de streaming musical s’intègre désormais dans Facebook Messenger afin de créer des playlists en commun.

Avec la nouvelle fonctionnalité de Spotify, les utilisateurs pourront créer des playlists entre amis directement depuis une conversation Facebook Messenger. Les applications de messagerie instantanée sont en effet de plus en plus nombreuses à supporter d’autres applications.

Pour intégrer Spotify à Facebook Messenger, il faut cliquer sur le lien m.me/Spotify et donner l’autorisation au service. Dans une conversation, il faudra ensuite cliquer sur l’icône « + » en bas à gauche et sélectionner l’extension Spotify. L’utilisateur et ses amis pourront ensuite ajouter des titres et créer une playlist en commun. Les autres contacts n’ont pas forcément besoin d’avoir un compte Spotify pour ajouter des morceaux à la playlist.



Cette nouvelle fonctionnalité peut être très utile afin de créer des playlists pour des soirées, mais il s’agit également d’une méthode pour attirer les utilisateurs qui ne sont pas encore abonnés à Spotify.



