Spotify prépare son application pour l'Apple Watch

Les possesseurs d’une Apple Watch se demandent probablement pourquoi une application officielle Spotify n’est toujours pas disponible, alors que les montres connectées Android sont quant à elles bien compatibles avec l’application.





Un développeur nommé Andrew Chang avait pourtant trouvé une solution, en sortant sur l'Apple Watch sa propre application appelée Snowy. Celle-ci présentait l’avantage de proposer des fonctionnalités comme l’intégration de Siri, des contrôles pour le playback ou la possibilité de synchroniser du contenu hors ligne. De quoi profiter de votre musique, même si votre iPhone n’est pas connecté à un réseau.



En février dernier, Andrew Chang a été contacté par Spotify, qui considérait que son application (désormais appelée Spotty) ressemblait trop au nom et à l’interface officielle de Spotify pour smartphones et tablettes. On vient d'apprendre, que impressionnée par le travail du développeur, la direction de la plateforme musicale a décidé de l’embaucher. Spotify va donc bel et bien sortir une application pour l'Apple Watch, mais aucune date de sortie officielle n’a pour le moment été communiquée.