Spotify : des playlists en fonction de votre météo

Spotify vous proposera désormais des playlists spéciales en se basant sur votre localisation et votre météo. Selon le service de streaming audio, nous n’écoutons pas le même type de musique lorsqu’il fait soleil et lorsqu’il pleut. En partenariat avec Accuweather, Spotify a donc développé un site web baptisé Climatune. Ce site internet génère des playlists en fonction du temps qu’il fait là où vous vivez. Pour développer ces différentes playlists, Spotify a collecté les données de plus de 1000 stations météo.



La météo influe sur notre humeur et va de ce fait influencer notre choix de musique. En général, lorsqu’il fait beau, on aurait plus tendance à écouter de la musique qui rend joyeux. À l’inverse, lors des jours de pluie, on préfèrerait écouter de la musique plus douce et plus calme. Enfin, lorsqu’il neige, les musiques instrumentales seraient les plus appréciées.



Ainsi, par exemple, lors d’un jour ensoleillé à Denver, États-Unis, les chansons les plus recherchées sont « American Boy » d’Estelle et « Girls Just want to have fun ». Néanmoins, le type de musique peut parfois changer légèrement en fonction de là où on se situe. En effet, lorsqu’il neige, les habitants à Liverpool et Manchester auraient étonnamment tendance à écouter de la musique énergétique plutôt que de la musique calme.