[Promo] L'enceinte Bluetooth Sony SRS-XB3B à 100 €

Amazon propose actuellement cette petite enceinte Bluetooth Sony à seulement 99,99 €, alors qu'on la trouve généralement aux alentours de 120 €. Seul le modèle noir est concerné. Les autres coloris sont disponibles à des prix plus élevés.



La SRS-XB3B de Sony est une enceinte Bluetooth, compatible NFC, de taille réduite (21 x 8 x 8 cm, pour 930 grammes). Toutefois, malgré son petit gabarit, elle délivre un son de qualité. Et si vous aimez les ambiances très chaudes, un mode Extra Bass permet de renforcer un peu plus les graves.



Sa batterie a une autonomie d'environ 24 heures au maximum (selon le volume sonore). Sa recharge s'effectue via le port USB. Enfin, précisons que la SRS-XB3B est certifiée IPX5, ce qui signifie qu'elle résiste aux projections d'eau. Mais elle ne supporte toutefois pas une immersion totale.





