Grand Theft Mario : quand Super Mario tape l'incruste dans GTA IV

Lors de la présentation officielle de la Switch la semaine passée, Nintendo a diffusé quelques vidéos montrant les jeux dédiés à sa nouvelle console. Parmi eux, on trouve Super Mario Odyssey, dans lequel le petit plombier saute de toit en toit et traverse une ville idyllique. Mais un YouTubeur a eu une tout autre idée...



Et si Mario s'invitait plutôt dans une ville beaucoup plus réaliste que celle présentée dans la bande-annonce ? Et s'il s'agissait d'une métropole comme celle de Liberty City, du jeu Grand Theft Auto ? À l'aide d'un mod pour GTA IV, le YouTubeur CrowbCat a remonté toute la bande-annonce originale de Nintendo. Le personnage principal y est dessiné de la même taille que tous les autres individus et se prend une multitude de gamelles dès lors qu'il saute ou grimpe quelque part. Il rencontre des strip-teaseuses, danse devant un policier et laisse une agression se dérouler tranquillement. Intitulée Super real Mario Odyssey, cette vidéo plonge donc le petit plombier dans le monde réel, ou du moins dans celui beaucoup plus violent de GTA.



La vidéo fait un véritable carton sur YouTube et a dépassé le million de vues en moins de 24 heures. Il n'y a bien évidemment aucune chance que cette vidéo donne des idées à Nintendo, mais le résultat est franchement fun. Quant au véritable jeu, Super Mario Odyssey, il ne devrait pas sortir avant la fin de l'année. Pour la sortie de la Switch, prévue pour le 3 mars prochain, Nintendo a préféré se concentrer sur d'autres titres comme Zelda Breath of the Wild ou 1-2-Switch.



