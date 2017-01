Le Yalta des WC va rendre les toilettes japonaises utilisables

Les toilettes japonaises high-tech ont maintenant plus de cinquante ans, mais elles ne sont pas pratiques pour les visiteurs de passage. Pour cause, chaque constructeur a sa propre icône pour désigner les tâches basiques de ces bidets multifonctions.

Unification des pictogrammes

En effet, il arrive que les utilisateurs soient surpris par un jet d’eau alors qu’ils pensent tirer la chasse. Face à ce genre de problème, les principaux acteurs, comme Panasonic, Toshiba ou Toto, se sont enfin mis d’accord sur une convention pour les pictogrammes. Regroupées au sein de l’Association industrielle japonaise d’équipements sanitaires, ces entreprises vont exécuter la nouvelle norme à partir du mois d’avril.

« Nous espérons accueillir les touristes étrangers avec des toilettes propres. », avait déclaré Madoka Kitamura, président de l’Association. Alors que le Japon se prépare à accueillir les Jeux olympiques en 2020, on comprend mieux la décision du cartel des toilettes multifonctions pour mieux recevoir les touristes. Madoka n’écarte cependant pas un but commercial et l’association pense étendre « la fière culture sanitaire japonaise au reste du monde. »

Mais depuis leur création, ces machines ne sont pas arrivées à s’exporter au reste du monde. Auront-elles une seconde chance ?