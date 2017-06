Star Trek Discovery sera diffusée à partir du 24 Septembre

On connaît enfin la première date de diffusion de Star Trek Discovery. La chaîne américaine a officiellement annoncé que la nouvelle série serait lancée le 24 septembre prochain. On apprend également que la première saison sera divisée en deux parties.

Initialement prévue en janvier 2017, la série a été repoussée à plusieurs reprises pour des problèmes de casting et de production. Le programme avait notamment perdu son showrunner Bryan Fuller.

Les fans seront heureux d’apprendre que Star Trek Discovery arrivera donc dès le 24 septembre. Les deux premiers épisodes seront diffusés sur la chaîne CBS et le reste de la saison sur le service de streaming CBS All Access. Cette première saison contient 15 épisodes dont une première partie sera diffusée entre septembre et novembre. La série fera ensuite une pause pendant les fêtes de fin d’année pour revenir en janvier 2018.



Il faudra maintenant attendre encore quelques mois pour les plus impatients, à moins que CBS ne décide de repousser la série une fois de plus.



