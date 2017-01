Star Trek Axanar : la chaîne CBS retire sa plainte contre le fan film

[MàJ du 23/01/17] Tandis que CBS a repoussé la diffusion de Star Trek Discovery, la chaîne américaine a enfin mis fin à un conflit qui l’oppose depuis plus d’un an à la production d’un fan film baptisé Star Trek Axanar. Une résolution qui fait suite à l’accord déjà passé avec le studio Paramount qui avait abandonné ses poursuites en mai 2016. Finalement, la production d'Axanar a annoncé pouvoir continuer à produire le film à condition qu’il soit distribué à titre purement bénévole sur YouTube, sans publicité. Il ne pourra par ailleurs pas durer plus d’une demi-heure au total, divisé en deux segments de quinze minutes. Enfin, le film ne pourra finalement pas utiliser le nom Star Trek dans son titre. Cependant, malgré toutes ces restrictions, le film Axanar devrait finalement bel et bien être produit.

[MàJ du 23/05/16] Ce week-end, outre une nouvelle bande-annonce pour le prochain opus de la franchise, le studio Paramount a également annoncé avoir abandonné les poursuites judiciaires contre le film Star Trek Axanar, produit par des fans de la saga. « Il y a quelques mois, il y a un film, Axanar, qui était produit et une poursuite judiciaire a été lancée entre le studio et les fans. Justin [NDLR : Lin, le réalisateur de Star Trek Sans Limites] était furieux en tant que fan de longue date. On en a discuté et on a compris que ce n’était pas une façon appropriée de réagir avec les fans », a expliqué le réalisateur J.J. Abrams, producteur des films Star Trek chez Paramount. De son côté, la production du fan film a réagi en se félicitant de ce « soutien public », mais précise que le procès « reste en suspens ».

[Article du 31/12/15] Alors que Star Trek est l’une des franchises de science-fiction les plus appréciées des fans, notamment au travers de nombreux fan-films, on a appris que Paramount et CBS attaquaient l’un de ces films pour infraction au droit d’auteur.

>>> Films de fans : ceux qu'il ne fallait pas manquer

Prévu pour début 2016, Axanar est un film qui se déroulera dans l’univers de Star Trek. Cependant, contrairement à Star Trek Beyond ou à la future série télévisée, Axanar n’est pas un film officiel de la franchise, mais simplement un long-métrage produit par les fans comme la saga en a connu des dizaines. Pourtant, le studio Paramount et la chaîne américaine CBS ont décidé de poursuivre la maison de production du film pour infraction aux droits d’auteurs.

La principale particularité d’Axanar serait en effet son caractère professionnel. Pour le tournage et la production, l’équipe du film a fait appel à des scénaristes, des acteurs et des réalisateurs professionnels afin de lui donner un aspect très proche de longs-métrages de science-fiction tels qu’on peut en voir au cinéma, avec un budget limité à seulement un million de dollars. À titre de comparaison, Star Trek into Darkness a quant à lui coûté 185 millions de dollars.

Un film non commercial

C’est cet aspect professionnel et la comparaison avec les films officiels qui a poussé CBS et Paramount à attaquer Axanar Productions en justice, malgré l’aspect non commercial du film qui ne sera pas distribué au cinéma ni édité en DVD ou Blu-Ray : « Les travaux d’Axanar sont censés rendre une qualité de production professionnelle qui, de l’avis même de l’accusé, reprendront sans retenue les propriétés intellectuelles de Paramount et CBS et ont pour objet de ressembler à un vrai film Star Trek ». Axanar ne compte cependant pas reprendre des plans ou des décors des anciens films ou séries Star Trek, mais simplement des personnages, des espèces, des thèmes ou des contextes issus de la saga.

Il semblerait qu’il s’agisse d’un véritable retournement de veste de la part des ayants droit de Star Trek, Paramount et CBS ayant toujours laissé les fans concevoir leurs propres extensions de l’univers comme ce sera le cas prochainement avec la série Star Trek Renegades. À moins que le studio et la chaîne n’autorisent les créations de fans qu’à condition qu’elles soient suffisamment laides pour ne pas concurrencer les versions officielles. En tous cas, ça y ressemble.