Star Trek + Tron Legacy = Star Trek Legacy

Star Trek, le film a marqué une génération entière depuis sa sortie en 1979 alors que Tron, l’héritage est la version plus récente d'un autre film culte. Les deux ont un point commun : ils veulent séduire encore les amoureux de science-fiction. Pour le cinéaste Patrick Collins, ces deux films présentent assez de similarités pour être combinés dans une courte séquence de 22 minutes. La présence de l’intelligence artificielle MCP et l’entité de Star Trek V’Ger les placent en effet dans une thématique assez cohérente. L’homme s’est lancé dans ce projet et dévoile maintenant le résultat dans une vidéo à la sonorité de Daft Punk.

> > > Lire aussi Star Trek Axanar : la chaîne CBS retire sa plainte contre le fan film

Star Trek : Legacy

On peut dire que Patrick Collins a réalisé un travail remarquable avec la bande sonore. La musique de Jerry Goldsmith contraste avec celle de Daft Punk dans Tron. Mais le film reste étonnamment homogène alors que le cinéaste a repris les scènes originales des deux longs métrages. On retrouve ainsi les moments intenses de Star Trek sur une tout autre tonalité.

Les fans les plus fidèles à la version originale de la saga devront faire preuve de patience en attendant Star Trek Discovery, la série qui sera diffusée sur Netflix. Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été dévoilée, mais le casting commence déjà à se préciser.