Star wars VIII : des spoilers sur la rencontre entre Rey et Luke

Alors que Star Wars : Rogue One occupe le sommet du box-office, les observateurs se tournent vers le prochain volet de la franchise. Le futur épisode de la Guerre des Étoiles est attendu pour décembre prochain et d’ici là, les détails vont se multiplier. Les premières informations soulignent qu’il commencera avec la rencontre entre Rey et Luke.

Comme Disney a prévu la sortie d’un film annuel jusqu’en 2019, les fans attendent les informations relatives au prochain épisode. Le réveil de la force s’est terminé sur une séquence entre Rey et Luke, la jeune fille a alors donné son sabre laser au jedi. Selon le site spécialisé Making Star Wars, la suite commencera avec ce plan et elle fournit également quelques détails sur ce qui se passe sur cette planète.

Le nom de Star Wars VIII reste inconnu

Rappelons que Luke vit sur Ahch-To, un monde peuplé par des animaux exotiques qui ressemblent à des macareux, les petits oiseaux marins vivants sur Skellig Michael, l'île ayant servi de décors pour les prises de vue réelle. D’après les informations disponibles, ces créatures auraient des dents « aussi acérées que des rasoirs » et elles ressembleraient à un « oiseau mélangé à un Gremlin ».

Contrairement à Rey, Luke est en bons termes avec elles. Pourtant, leur opinion à propos de la jeune fille pourrait changer si celle-ci vient à bout d’un monstre marin... Une épreuve lors de laquelle un entrainement par le bon vieux Luke pourrait être utile.

