Star Wars, c'est mieux avec des hamsters

Nos confrères de Marshable ont réalisé une expérience originale, ils ont recréé l’épisode IV de Star Wars (Un nouvel espoir) avec des hamsters. « Il y a longtemps, dans une galaxie très lointaine, un groupe d'hamsters ambitieux portant des capes a rejoint la lutte pour le bien de leur monde. Mais pourront-ils empêcher le Seigneur Sith, Darth Hamster, de détruire tout ce qu'ils leur tiennent à cœur? »

Star Wars avec des hamsters

Les personnages principaux sont des pensionnaires de la refuge Westchester Rescued Hamster Haven, la vidéo a été réalisée par Keith Hopkin & Laura Vitto tandis que Loris Ravera & Peter Carlson se sont occupés des effets visuels. D’autres illustrations supplémentaires furent nécessaires, ils ont été ajoutés par Bob Al-Greene. Enfin, Tommi Kelly a composé la musique.

Un bon travail d’équipe

Grâce aux avancées de la technologie, les films de fans se multiplient et les détournements sont fréquents. Les réalisateurs aiment particulièrement utiliser des Lego en tant que personnages. On peut ainsi citer Star Wars Rogue one et SOS Fantômes. Par ailleurs, les studios Warner ont prévu la sortie de Lego Batman pour l’année prochaine.

Le choix d’un animal en tant qu'acteur principal est également une pratique courante. Certains films ont même obtenu un joli succès. Parmi les plus connus figurent entre autres King Kong, Les Dents de la mer, Beethoven ou encore Baxter.

