Star Wars Battlefront II se dévoile dans un trailer mythique

Alors que le second volet de Star War Battlefront est attendu en fin d’année, les fans présents le 13 avril en Floride lors de la Star Wars Celebration ont eu un avant-goût du jeu destiné pour PlayStation 2, PSP, Windows et Xbox. La bande-annonce de 30 secondes a ensuite fait le tour d’internet dévoilant les améliorations apportées par EA Games par rapport au précédent volet.

Star Wars: Battlefront II (2017) - LEAKED TRAILER

La nouveauté repose essentiellement sur la présence d’une campagne solo. Le joueur devra incarner une jeune femme qui assiste, impuissante, à la destruction de l’étoile de la mort. Ce personnage dévoué aux causes de l’Empire se lance alors dans une croisade pour venger son empereur. Pour sa part, le mode multijoueur reprend le style du précédent volet avec des scènes de combats sur terre, dans l’espace ou dans les airs. Les personnages et les lieux disponibles toucheront différentes ères de Star Wars comme le laisse suggérer l’apparition de Dark Maul, Kylo Ren, Rey et maître Yoda dans le trailer.

La sortie de Star War Battlefront II devrait coïncider avec celle du film Star Wars The last Jedi (Épisode VIII) où Luke Skywalker fera son en entrée après plusieurs années d’absence au cinéma.