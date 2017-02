Star Wars Battlefront revient avec une sequel et une campagne solo

Le second volet de Star Wars Battlefront arrivera un peu plus tard cette année d’après Electronic Arts (EA). Ce sequel compte de nombreuses améliorations par rapport à l’édition 2015 de Battlefront. L’absence d’une campagne solo est l’une des plus grandes lacunes de la version originale et l’entreprise américaine compte rectifier le tir. Alors que la dernière version se concentrait surtout sur les lieux et les personnages de la trilogie originale, cette suite mettra en avant « différentes ères de Star Wars » avec la disponibilité d’une campagne solo.

De nombreuses fonctionnalités verront le jour et si Star Wars Battlefront a été précédemment développé par le studio DICE, cette sequel sera prise en charge par trois studios : DICE, Motive et Criterion. Ce dernier est surtout connu pour avoir développé Burnout et la mission en réalité virtuelle de Battlefront. EA veut ainsi miser sur leur expérience pour aboutir à une campagne solo et une gameplay qui épouse l’ensemble de l’univers Star Wars.

Star Wars Battlefront arrivera cette année alors que la sortie en salle du film Star WarsÉpisode VIII,The last Jedi est prévue pour le 13 décembre 2017 en France.

