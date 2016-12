Star Wars : Episode VIII : Carrie Fisher avait déjà tourné ses scènes

C’est une triste réalité, mais il faut l’admettre, la plupart des fans de Star Wars risquent de se poser plus la question de savoir que sera l’avenir de Star Wars et si les prochains scénarios seront modifiés après la disparition de son héroïne Carrie Fisher. Tout cela bien que plusieurs sources fiables affirment qu’elle avait bien tourné toutes ses scènes de l’épisode VIII qui sort en cette fin d’année 2017.



Toutes les questions sont posées concernant déjà l’épisode IX à commencer par s’il était prévu qu’elle y figure ou non. De nombreuses rumeurs circulent affirmant qu’elle y était bien prévue, mais c'est impossible à confirmer, car le secret de Star Wars est bien gardé, mais aussi, car il faut attendre de voir l’intégralité de l’épisode VIII pour savoir ce qu’il va se passer.



L’année dernière dans l’épisode VII, elle apparaissait dans un rôle assez important en tant que générale et leader d’un groupe de résistants contre le nouvel ordre du Mal, l’Ordre Premier et ceci contre l’avis du Sénat. Vers la fin de l’épisode elle perd Han Solo, le père de son fils, mais reprend espoir lorsque la nouvelle héroïne et nouvellement Jedi Rey retrouve son frère Luke Skywalker. Nous allons donc voir dans cet épisode VIII ce que la Princesse Leia deviendra, mais nul doute sur le fait qu’elle y jouera un rôle important. De toute façon, sa disparition pourrait changer la donne et les futurs scénarios de la saga.